Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
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Osmaniye'de orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

7 saat önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Osmaniye'de orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü, System.String[]

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Bahçe ilçesine bağlı Savranlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Osmaniye ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 5 hektarlık ormanın zarar gördüğü bildirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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