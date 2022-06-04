Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

04.06.2022 13:08
Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ormanlık alanda 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ormanlık alanda 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gaffarlı köyündeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Bölgeye giden ekipler, toprağa ekili 1050 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaniye, Sumbas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement