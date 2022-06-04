Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ormanlık alanda 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gaffarlı köyündeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi.
Bölgeye giden ekipler, toprağa ekili 1050 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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