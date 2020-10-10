Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

OSMANİYE'DE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'de ormanlık alanda yangın; alevler evlere de sıçradı (3)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyünde, saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, ekiplerin karadan devam eden müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yangının kontrol aldığını "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum" notuyla duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangından zarar gören alanın yarın tespet edileceği öğrenildi.

Can ÇELİK/ KADİRLİ, Osmaniye

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KAHRAMANMARAŞ'TAKİ YANGINLA İLGİLİ JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (4)

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kuzgun bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 22 arazöz, 4 su takı, 2 iş makinesi ve 80 personelle yürütülen söndürme çalışmalarına havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi.

Öte yandan, sabotaj olma ihtimaline karşı bölgeye jandarma özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği bu yönde inceleme yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Duman İtfaiye araçlarıYanan ağaçlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı açılışına katıldı. Davutoğlu, " Hatay'daki yangından dolayı yüreğimiz yanıyor" dedi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il binası açılışı için Adana'ya geldi. İl Başkanı Kenan Akkaya ve partililer tarafından karşılanan Davutoğlu, alkışlar eşliğinde açılış kurdelasını kesti. Davutoğlu, daha sonra partililere seslendi. Osmaniye İl Kongresi'ni gerçekleştirdikleri sırada Hatay'da meydana gelen orman yangını haberini aldığını belirten Davutoğlu, "Bugün kongremizi yaparken bir acı yüreğimize düştü. Hatay'daki yangından dolayı yüreğimiz yanıyor. Ormanlarımız bizim ciğerlerimizdir" dedi.

Davutoğlu, açılışın ardından kentten ayrıldı.