Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

07.08.2022 16:21
Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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