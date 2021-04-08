Otobüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında B.T. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüsteki 5 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, otobüs şoförü B.T. ve muavini F.T. gözaltına alındı.
Afganistanlıların organizatörlere 900'er dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Kaynak: AA
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