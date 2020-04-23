Osmaniye'de otomobil askeri araca çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Üçünün asker olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada, araçlardaki F.E, B.E, H.A, M.I, O.C.D, Z.S. ve E.B. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.E. yönetimindeki 06 BMM 756 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce askeri araca ardından refüjdeki direğe çarptı.

Osmaniye 'de otomobilin askeri araca çarptığı trafik kazası sonucu 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

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