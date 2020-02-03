Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli Sumbas karayolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında meydana geldi. Kadirli istikametinden Sumbas yönüne doğru seyir halinde olan Bekir Büyüköztürk'ün kullandığı otomobil, köy yolundan ana yola çıkan Adem Solak idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen sürücü Adem Solak ve motosiklette bulunan Hüseyin Kocaloğ, otomobil sürücüsü Bekir Büyüköztürk ile yanındaki Güllü, Saliha ve Gül Büyüköztürk yaralandı.


Olay yerinde bulunanların kazazedelere ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çağrılan ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
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