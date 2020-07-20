Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Cengiz Donbaloğlu'nun (55), kullandığı 06 FN 6446 plakalı otomobil, Tabaklar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Donbaloğlu ile araçta bulunan Büşra K (18) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Donbaloğlu hayatını kaybetti.

Durumunun ağır olan Büşra K. ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de olabileceği düşüncesiyle arama yaptı.

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 03:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
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Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
03:13
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