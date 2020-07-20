Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Jandarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de olabileceği düşüncesiyle arama yaptı.

Durumunun ağır olan Büşra K. ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Donbaloğlu hayatını kaybetti.

Kazada, Donbaloğlu ile araçta bulunan Büşra K (18) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Donbaloğlu'nun (55), kullandığı 06 FN 6446 plakalı otomobil, Tabaklar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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