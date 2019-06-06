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Osmaniye'de otomobil takla attı: 5 yaralı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobil takla attı: 5 yaralı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli- Andırın karayolu Bektaşlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kadirli'den Andırın istikametine giden Mustafa Sarıgül'ün kullandığı 46 VG 630 plakalı otomobil, Keşişköprü mevkisine gelince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Mustafa Sarıgül, Kadirli, Osmaniye, 3. Sayfa
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