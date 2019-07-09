Osmaniye'de otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı
46 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:21 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Çoban
'ın kullandığı 33 DSH 79 plakalı otomobil, Koçlu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çoban 112 Acil Servis
ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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