Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı
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Osmaniye'de otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

46 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'de otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Süleyman Çoban, Osmaniye, Kadirli, Güncel
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Çoban'ın kullandığı 33 DSH 79 plakalı otomobil, Koçlu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çoban 112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:21 Kaynak: AA
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