Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 3 yaralı

30.12.2020 18:45
Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Halil Kurt idaresindeki 31 DA 647 plakalı otomobil, Bahçe ilçesi Kızlaç köyü yakınlarında uçuruma devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Elif Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye, Otomobil, Bahçe, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika


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