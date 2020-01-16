Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı

6 saat önce

Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı, System.String[]

Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesi yönünden gelen Kadirli'ye gelen Mehmet Keskin'in kullandığı 80 DE 725 plakalı otomobil, Fatih Mehmet Zorlu Caddesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yakınlarında, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Keskin yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak yolda bekleyen ambulansa taşıdı.


Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - OSMANİYE

Mehmet Keskin, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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