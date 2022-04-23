Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

23.04.2022 00:10
Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. idaresindeki 80 ES 313 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyrederken yola kontrolsüz bir şekilde çıkan D.A. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan D.A. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza nedeniyle bulvar bir süre trafiğe kapanırken yaralanın kaldırmasının ardından trafik polis ekiplerince kontrollü bir şekilde sağlandı.

Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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