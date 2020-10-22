Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Düziçi otoban köprüsü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Yıldırım 'a sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok