Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.G. idaresindeki 01 RG 100 plakalı otomobil Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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