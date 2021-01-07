Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş halde 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine Suriyeli M.M. idaresindeki otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Pars"ın da tepki vermesi üzerine otomobil, emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.
Buradaki detaylı aramada, paspasların altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Sürücü M.M. ve otomobildeki Suriyeli M.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Otomobilin paspasının altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar bulundu - Son Dakika