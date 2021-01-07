Otomobilin paspasının altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar bulundu - Son Dakika

Sürücü M.M. ve otomobildeki Suriyeli M.B. gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Pars"ın da tepki vermesi üzerine otomobil, emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine Suriyeli M.M. idaresindeki otomobili durdurdu.

Osmaniye 'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş halde 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

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