Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilinin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda şüphe üzerine B.B. idaresindeki aracı durdurarak arama yaptı.
Otomobilin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Başka bir suçtan arandığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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