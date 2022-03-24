Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı

24.03.2022 12:31
Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilinin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilinin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda şüphe üzerine B.B. idaresindeki aracı durdurarak arama yaptı.

Otomobilin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Başka bir suçtan arandığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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