Son dakika haber... Otomobille kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Murat Dirlik'in kullandığı 80 FS 424 plakalı otomobil, Osmaniye- Ceyhan kara yolunun 20. kilometresinde, Burhan Demir idaresindeki 01 DKK 60 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Dirlik olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.
Yaralı, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dirlik'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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