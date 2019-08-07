Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

2 saat önce

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Karabacak köyü yakınlarında meydana geldi. Cuma Kurt yönetimindeki 31 V 7710 plakalı otomobil seyir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Kıdı'nın kullandığı 01 DKA 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Cuma Kurt yönetimindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile tarlaya devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan Mercan ve Metin Kurt yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda bulunduğu yere sıkışan Mercan Kurt olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulans ile Osmaniye'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mercan Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların ise Osmaniye Devlet Hastanesine tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü
Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:58:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]