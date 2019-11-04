Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; Mustafa bebek öldü, 4 kişi yaralı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; Mustafa bebek öldü, 4 kişi yaralı

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; Mustafa bebek öldü, 4 kişi yaralı

7 saat önce

OSMANİYE'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; sürücü, eşi ve kızı yaralanırken, 1 aylık oğlu Temir Mustafa yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; Mustafa bebek öldü, 4 kişi yaralı, System.String[]

OSMANİYE'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; sürücü, eşi ve kızı yaralanırken, 1 aylık oğlu Temir Mustafa yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Osmaniye- Kadirli yolunun Hemite köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Bölücek'in kullandığı 80 AAC 450 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 L 5539 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile İsmet Bölücek'in otomobilinde bulunan eşi Sultan Bölücek, çocukları Meryem (7) ve 1 aylık Temir Mustafa Bölücek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Temir Mustafa bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Osmaniye, Jandarma, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
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