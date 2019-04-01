Osmaniye'de Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli'den Adana
yönüne gitmekte olan İsmail Köz idaresindeki 80 KV 229 otomobil, Adana'nın Ceyhan
ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aynı araçta bulunan sürücü İsmail Köz, Merdan Köz ve Abbas Köz yaralandı.
Araçtan fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi kazayı görenler yaptı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:15 Kaynak: İHA
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 Bin Oy Önde
Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi