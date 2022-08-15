Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

15.08.2022 12:57
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de otoyolda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otoyolda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep yönüne seyir halindeki Hasan Balcı'nın kullandığı 34 CIC 701 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden E. C. idaresindeki 41 UJ 370 plakalı tıra arkadan çarptı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüsü Hasan Balcı (51) ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Yapan (51) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Balcı ile Ali Yapan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Y. (11) ile A.Y. (45) isimli yaralılarında tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası tır şoförü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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