Osmaniye'de özel çocuklara özel materyaller ulaştı - Son Dakika
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Osmaniye'de özel çocuklara özel materyaller ulaştı

25.12.2021 05:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenen törenle '7 TIR ile 7 Bölgeye Özel Eğitim Materyalleri' programı kapsamında Osmaniye'ye gönderilen özel eğitim materyalleri, özel çocuklara ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenen törenle '7 TIR ile 7 Bölgeye Özel Eğitim Materyalleri' programı kapsamında Osmaniye'ye gönderilen özel eğitim materyalleri, özel çocuklara ulaştırıldı.

Bu kapsamsa, Merkez ilçe dahil tüm ilçelerdeki ihtiyacı olan 10 okula, 5 adet hafif zihin-otizm küçük, 4 adet hafif zihin-otizm büyük ve 1 adet orta ağır zihin otizm büyük materyal seti gönderildi.

Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme yetersizliği ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin kavram, okuma, yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim ve benzeri alanlarındaki becerilerinin kazandırılmasına yönelik hazırlanmış materyallerin Osmaniye'de öğrenim gören özel öğrencilere dağıtımı yapıldı.

Dağıtımı gerçekleştirilen materyallerin daha eğlenceli ortamlarda kalıcı öğrenmelerin sağlanmasına destek olması temenni edildi. İbrahim Emül - DHA

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Kaynak: Habermetre
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