Osmaniye'de özel harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 45 özel harekat polisi, görev alacakları Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen uğurlama törenine, polislerin aileleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve görevliler katıldı.

Okumuş, törende, özel harekat polislerine görevlerinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bize diyorlar ki 'Suriye'de, Libya'da ne işimiz var?' Sizler Suriye'ye gideceksiniz ve herkese Türk'ün mazlumun yanında olduğunu göstereceksiniz. Gidiş amacımız belli. Mazlumun yanında yer almak, Kızıl Elma'ya ulaşmak, başka hiçbir niyetimiz yok. Sizlerin görevlerinizi en iyi şekilde layıkıyla yerine getireceğinize eminim. Buradaki aileleriniz önce Allah'a, sonra bize emanet. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Kurban kesilip dua edilmesinin ardından özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı.