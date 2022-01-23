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OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU

23.01.2022 10:10
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU

OSMANİYE'de özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

OSMANİYE'de özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gündüz vakti yapılan baskın anları, havadan dron ile görüntülenirken, aramalarda 1 av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Esenevler, Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Mahalleleri'nde, 18- 21 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 6 adrese gündüz vakti şok baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlara 105 personel katıldı.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 'uyuşturucu madde ticaret yapmak' suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan 1 kişi ile haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri ile birlikte adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin ve bonzai maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU
OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Uyuşturucu Operasyonu, Özel Harekat, Uyuşturucu, Av Tüfeği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE ÖZEL HAREKAT VE DRONLU UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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