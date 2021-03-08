Osmaniye'de Pakistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de otogar civarında düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 6 kişi yakalandı. Şahısların üzerinden resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşılırken, emniyette tercüman eşliğinde alınan ifadelerinde İran'da insan kaçakçılarına kişi başı 600 dolar vererek yasa dışı yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalından Türkiye'ye girdikleri belirlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından şahısların sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Oğuzeli geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi. - OSMANİYE