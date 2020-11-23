Osmaniye'de Pandemi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda koronavirüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken önlemlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda koronavirüs vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Vali Yılmaz, bu anlamda salgınla mücadeleye devam edeceklerini belirti.
Yılmaz, vatandaşların maske takmalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurullarına özenle dikkat etmesini istedi.
- Kaynak: AA
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