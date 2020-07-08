Osmaniye'de pandemi süreci değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yılmaz, Valilik Rahime Hatun Salonunda gerçekleşen toplantıda, dünyayı etkisi altına alan Kovid19 ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.



Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymalarının salgınla mücadelede büyük önem taşıdığının vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Koronavirüs ile mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Hepimizin sağlığı için lütfen dışarı çıktığımızda maskenizi kuralına uygun şekilde takalım, sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için özen gösterelim ve el hijyenimize daha fazla önem verelim. Unutmayalım ki bu tedbirlere, sadece kendimiz için değil, başkalarının sağlığı için de uymak zorundayız. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da bu mücadelede kendi üzerilerine düşen görevleri yerine getirsinler ki en kısa sürede normal hayatımıza dönebilelim."

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, da toplantıda salgın sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Bahar katıldı.