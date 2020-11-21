Osmaniye'de park halindeki motosikleti çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de park halindeki motosikleti çalan zanlı yakalandı
21.11.2020 10:43
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı.
Yarbaşı Beldesi'nde S.C'ye ait 80 DP 938 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler 7 noktada 35 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek motosikleti çalanın A.K. olduğunu belirledi.
Osmaniye kent merkezinde olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, motosiklet ele geçirildi.
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