Alkollü araç kullanıp 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kaymakam için karar verildi

Bu iddia çok konuşulur! Acun ve Şeyma herkesin içinde kavga etti, sebebi şaşırtmadı

Olay, Düziçi ilçesi Karakuyu Köyü Karayusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının düğününe giden Mustafa Kahya 80 DL 710 plakalı otomobilini ağaçların altına park etti. Bir süre sonra otomobilin birden alev aldığını gören düğündeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan otomobilden geriye demir yığın kaldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.