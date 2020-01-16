Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi

30 dakika önce

Osmaniye'de polis ekipleri, bir mahallede patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi, System.String[]

Osmaniye'de polis ekipleri, bir mahallede patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Karaçay Mahallesi kara yolu güzergahında patlama sesi duyuldu, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama sesinin nedenini henüz belirleyemediklerini söyledi.

Her ihtimali değerlendirdiklerini anlatan Okumuş, "Ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldı. İnceleme sürüyor. Patlama sesinin sebebini tespit etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmaniye, Karaçay, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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