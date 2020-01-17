Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi

1 saat önce

Osmaniye'de polis ekipleri, bir mahallede patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Osmaniye'de polis ekipleri, bir mahallede patlama sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Karaçay Mahallesi kara yolu güzergahında patlama sesi duyuldu, bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama sesinin ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaptığı çalışmada olumsuzluğa rastlamadığını belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Patlama sesinin ardından olayı araştırmak için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdik. Emniyet birimimiz her türlü ihtimale karşı çalışmasını yaptı. Ekiplerimiz yaptığı araştırma neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bölgeden geçen bir tırın lastiklerinin patladığını, bunun sonucunda bu sesin yayıldığını belirledik. Ekiplerimiz de her ihtimale karşı tırda inceleme başlattı. Araçta da bir olumsuzluğa rastlanmadı."

Osmaniye'de patlama sesi polisi harekete geçirdi

Osmaniye, Karaçay, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:51 Kaynak: AA
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