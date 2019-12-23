Osmaniye'de patlayıcı ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir evde uyuşturucu maddeler ile silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda N.K.'nin Kurtuluş Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada evin yanındaki odunlukta 20.1 gram metamfetamin, 48.7 gram eroin, 193.8 esrar maddesi, 122 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 adet tabanca, tabancaya ait 37 adet fişek, 1 adat otomatik av tüfeği, 1 adet komando bıçağı, 1 kağıt küp içerisinde içi barut dolu 3 adet dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı, 2 adet hassas terazi, 83 adet uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamak için paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.



N.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor - OSMANİYE