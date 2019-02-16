Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Pitbullun Saldırdığı Kişi Yaralandı

Osmaniye'de Pitbullun Saldırdığı Kişi Yaralandı

31 dakika önce

Osmaniye'de kaldırımda yürürken pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Osmaniye'de Pitbullun Saldırdığı Kişi Yaralandı, System.String[]
Osmaniye'de kaldırımda yürürken pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı.


Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet Korkmaz'a (62) pitbull cinsi köpek saldırdı.

Köpeğin ısırması sonucu vücudunun çeşitli yerinde yaralanan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.


Korkmaz'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:37 Kaynak: AA

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