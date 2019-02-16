Osmaniye'de Pitbullun Saldırdığı Kişi Yaralandı
31 dakika önce
Osmaniye'de kaldırımda yürürken pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Osmaniye
'de kaldırımda yürürken pitbull saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet Korkmaz
'a (62) pitbull cinsi köpek saldırdı.
Köpeğin ısırması sonucu vücudunun çeşitli yerinde yaralanan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.
Korkmaz'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:37 Kaynak: AA
CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı
S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak