Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-26 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.