Jandarma komando, özel harekat ve komando timlerince tespit edilen sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubaya 2 kez müebbet ile 24 yıl hapis