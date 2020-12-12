Osmaniye kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan yaşam malzemesi ele geçirildi.
Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünde PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen sığınaklarda arama tarama çalışması yapıldı.
Jandarma komando, özel harekat ve komando timlerince tespit edilen sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, geri kalanlar imha edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | PKK'lı teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika