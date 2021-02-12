İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-23 Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı 'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de PKK sığınağında silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçti - Son Dakika

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