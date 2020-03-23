Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi
6 saat önce
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.
Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 300 askerin Amanos kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda 3 farklı alanda terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı malzemeleri, dijital dokümanlar ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği, delil niteliği taşıyanlara el konduğu, geri kalanların ise imha edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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