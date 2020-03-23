Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı malzemeleri, dijital dokümanlar ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği, delil niteliği taşıyanlara el konduğu, geri kalanların ise imha edildiği kaydedildi.

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK 'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.

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