Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

6 saat önce

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait 5 kilogram TNT patlayıcı ile yaşam malzemeleri bulundu.

Osmaniye'de PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait 5 kilogram TNT patlayıcı ile yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri, Amanoslar'da başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri, Çatköy mevkisinde iki noktada toprağa gömülü halde 5 kilogram TNT patlayıcı ile 5 kilogram sıvı yağ, 5 kilogram zeytin, 10 kilogram pekmez, 1 tencere, 1 çaydanlık, 5 metre naylon ve 6 kıyafet ele geçirdi.

Amanos Dağları, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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