Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de, Suriye'de PKK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de, Suriye'de PKK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye'de PKK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.


Şahısların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. - OSMANİYE

Osmaniye, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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