Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 'Polis Haftası' Kutlandı

Osmaniye'de 'Polis Haftası' Kutlandı

2 saat önce

Osmaniye'de 'Polis Haftası' kutlandıOsmaniye'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaniye'de 'Polis Haftası' kutlandı

Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik Kompleksi'nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, emniyet müdür yardımcıları ve amirler ile çok sayıda polis katıldı.

Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Dernek Başkanı Mahmut Kaplan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Emniyet Müdürü Okumuş tören sonunda mesai arkadaşlarına yönelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti Vatanımızın birliği, milletimizin beraberliği, halkımızın huzur ve güvenliği için, ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditlere karşı anayasa ve kanunlar çerçevesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan soma da insan haklan ve hukukun üstünlüğünü ön planda tutarak kararlılıkla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla teşkilatımızın kuruluşunun 174. yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimiz ve vefat eden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazi ve emekli mensuplarımız ile görevi başında bulunan personelimiz ve ailelerine esenlikler dilerim.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:15 Kaynak: DHA
Osmaniye, Polis Haftası, Polis, Güncel
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