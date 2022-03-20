Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu

20.03.2022 00:01
Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu

Osmaniye'de yaşanan olayda bir süredir eşinden ayrı yaşadığı belirlenen polis memuru, evinde ölü halde bulundu.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik şubede görevli olan Ali Çeribaş, işe gelmeyince mesai arkadaşları, Şehit Kansu Küçükateş 1750 sokakta bulunan evine gitti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren polisler Ali Çeribaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuru Ali Çeribaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR SÜREDİR EŞİNDEN AYRI YAŞIYORDU

Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Çeribas'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Polis memuru evinde ölü olarak bulundu
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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu - Son Dakika


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