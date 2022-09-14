OSMANİYE'DE POLİS, OKUL ÖNLERİNDE DENETİM YAPTI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE POLİS, OKUL ÖNLERİNDE DENETİM YAPTI

14.09.2022 11:10

OSMANİYE'de polis, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul önleri ve çevresinde tedbirleri artırdı.

OSMANİYE'de polis, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul önleri ve çevresinde tedbirleri artırdı. Motosikletli narkotim ve Yunus timlerinin ortaklaşa yaptığı uygulamada, okulla alakası bulunmayanların çevreden uzaklaştırılmasını sağlanıp, şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerince, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde uygulamalarını sıklaştırdı. Ekipler, okul çevresinde şüpheli görülen şahısların üst araması yaptı. Narkotik polisleri ise ailelere ve öğrencilere narkotik konusunda bilgiler verip, el broşürlerinden dağıttı. Polislerin okul önlerinde ve çevresinde uygulama yapmasını memnuniyetle karşılayan veliler ise çocuklarının güvenliği ve kötü niyetli kişilerin bölgelerden uzak durması açısından önemli olduğunu belirtti. Bir öğrenci velisi, 'Polisin okul önlerinde olmasından mutluluk duyuyoruz. Bölgede polis ve bekçinin olması çok iyi oluyor. Okul haricinde evlerimiz işyerlerimiz de var. Her açıdan çok güzel bir uygulama oluyor' dedi.

Okul önlerinde polisin olması nedeniyle kötü niyetli kişilerin uzak durduğunu çocuklarının güvenle okullarına gidip geldiğini belirten bir başka öğrenci velisi ise şunları söyledi: 'Çocuklarımız güvenliği her şeyden önemli. Kötü niyetli kişileri yaklaştırmıyorlar. Gözümüz arkada kalmıyor.' (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE POLİS, OKUL ÖNLERİNDE DENETİM YAPTI - Son Dakika

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