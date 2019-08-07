Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de polis sahte para ve dolandırıcılara karşı uyardı
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Osmaniye'de polis sahte para ve dolandırıcılara karşı uyardı

1 saat önce

Osmaniye'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve kurbanlık satanları, dolandırıcılara ve sahte paraya karşı uyardı.

Osmaniye'de polis sahte para ve dolandırıcılara karşı uyardı, System.String[]
Osmaniye'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları ve kurbanlık satanları, dolandırıcılara ve sahte paraya karşı uyardı.
Fakıuşağı'nda kurulan kurbanlık pazarında bilgilendirme çalışması yapan ekipler, kurbanlık alacak vatandaşları ve kurbanlık satan besicileri, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirerek, broşür dağıttı.
Ekipler, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve anlaşılması halinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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