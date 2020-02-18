Osmaniye'de polis uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de polis uygulaması - Son Dakika

Osmaniye'de polis uygulaması

1 saat önce

Osmaniye polisinin yaptığı şok uygulamalarda 1'i tabanca, 1'i kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 2 adet silah ele geçirildi, aranan 1 şahıs yakalandı.

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Osmaniye polisinin yaptığı şok uygulamalarda 1'i tabanca, 1'i kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 2 adet silah ele geçirildi, aranan 1 şahıs yakalandı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği ekiplerince, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanmasına yönelik 'şok' uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmalar süresince, toplamda 230 şahıs ve 163 araç kontrol edilirken, gerçekleştirilen aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca ait 100 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 2 adet plakasız motosiklet sürücüsü ile yakalandı. Kimliği olmayan bir şahsın polis merkezinde yapılan kimlik sorgusunda 5 farklı suçtan aranması olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şahıs yaşının küçük olması sebebi ile Çocuk Şube Müdürüne teslim edildi.


Yapılan uygulamada 3 araç trafikten men edilirken, 7 araca 28913 TL cezai işlem uygulandı bildirildi. - OSMANİYE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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