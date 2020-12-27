Osmaniye'de polisler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kedi ve köpekleri unutmadı.

Osmaniye 'de, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

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