Osmaniye'de, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kedi ve köpekleri unutmadı.
Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.
Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ekiplerince sokak hayvanlarının durumu gözlemlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de polisler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika