Osmaniye'de polisten kaçan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de polisten kaçan firari hükümlü yakalandı

13.03.2022 19:05
Osmaniye'de polisten kaçan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Rızaiye Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada şüphe üzerine Y.G'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Kaçmaya başlayan Y.G, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan Y.G'nin "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de polisten kaçan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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