Osmaniye'de polisten kaçan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Rızaiye Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada şüphe üzerine Y.G'nin kimliğini kontrol etmek istedi.
Kaçmaya başlayan Y.G, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan Y.G'nin "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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