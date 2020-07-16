Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldüOSMANİYE'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Çetin (31), hayatını kaybetti.

Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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OSMANİYE'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Çetin (31), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Çevre Yolu Karacalar Köprsü mevkisinde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğünden Musa Şahin Bulvarı yönüne seyir halinde olan Mehmet Çetin'in kullandığı 80 ABS 626 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardınan, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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