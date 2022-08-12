Ümit Özdağ, Osmaniye'de Tutuklanan Gazeteci Hasan Tolga Balcılar'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: 'Bakalım Hukuk mu Daha Güçlü, Siz mi Daha Güçlüsünüz'

Kaynak: AA

İbrahim Ceylan, Osmaniye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de devrilerek yanan tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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