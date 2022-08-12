Osmaniye'de devrilerek yanan tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de devrilerek yanan tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

12.08.2022 20:43
Osmaniye'de devrilerek yanan tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'de refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü, öldü.

Osmaniye'de refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü, öldü.

İbrahim Ceylan idaresindeki 01 DNY 14 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Osmaniye Organize Sanayi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarparak devrildi.

Ön kısmı yanmaya başlayan tıra, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Ekipler, araçta sıkışan Ceylan'ın yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçtan çıkarılan ceset, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İbrahim Ceylan, Osmaniye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de devrilerek yanan tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de devrilerek yanan tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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